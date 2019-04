Drei neue Kleinspielfelder für Korschenbroich : Stadt erhält erneut Geld für Sportstätten

So wie dieses Kleinspielfeld in der Nähe des Gymnasiums Korschenbroich sollen auch die neuen Plätze in Kleinenbroich, Herrenshoff und Glehn aussehen. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich darf sich über weitere gut 1,6 Millionen Euro aus einem Förderprogramm des Bundes freuen. Dafür sollen im Stadtgebiet drei neue Kleinspielfelder sowie am Hallenbad eine attraktive Außenanlage gebaut werden.

Von Friedhelm Ruf

Drei neue Kleinspielfelder in Glehn, Kleinenbroich und Herrenshoff sowie eine ansprechende Außenanlage für das Hallenbad Korschenbroich, Kosten insgesamt 1,8 Millionen Euro, und davon fördert der Bund 90 Prozent: Diese Nachricht konnte Bürgermeister Marc Venten jetzt dem Stadtrat verkünden. Denn erneut war es der Stadt gelungen, Geld vom Bund für die Sanierung von Sportstätten zu bekommen. Bereits im vergangenen Jahr war das Waldstadion mit Bundesmitteln ausgebaut und modernisiert worden. „Es war, ehrlich gesagt, für uns überraschend, dass wir noch einmmal zum Zuge kommen und dass dann alle Maßnahmen, die wir angemeldet haben, auch gefördert werden“, sagte der Bürgermeister kurz vor der Ratssitzung bei einem Ortstermin am Hallenbad.

Der Projektaufruf des Bundes war im vergangenen Sommer gekommen. „Wir haben uns dann zusammengesetzt und die Anträge entwickelt“, sagte Venten. Korschenbroich gehörte zu mehr als 1300 Kommunen, die sich für das Förderprogramm bewarben. „Wir dachten nicht, dass wir Chancen haben, nachdem wir gerade Fördergeld in Höhe von anderthalb Millionen Euro für das Waldstadion bekommen hatten.“ Doch bei den 186 Projekten, die zur Förderung ausgewählt wurden, ist nun auch Korschenbroich wieder dabei. „Wir werden jetzt in die Lage versetzt, in jedem größeren Ort ein Kleinspielfeld für Kinder und Jugendliche anzubieten, wo verschiedene Sportarten betrieben werden können“, sagte Venten. In Kleinenbroich soll das Spielfeld direkt neben der Hauptschule eingerichtet werden, in Glehn an der Johannes-Büchner-Straße neben dem Sportplatz und in Herrenshoff nahe der Grundschule auf dem Platz, den bisher der inzwischen aufgelöste SV Myllendonk genutzt hatte.

Info Zehn Prozent der Kosten aus eigenen Mitteln Eigene Mittel Der Bund fördert die Korschenbroicher Vorhaben zu 90 Prozent. Die 180.000 Euro Eigenmittel sind laut Bürgermeister im Haushalt vorgesehen. Anträge Grundlage für die Anträge war der Sportstättenentwicklungsplan, den der mittlerweile in den Ruhestand verabschiedete Sportamtsleiter Hans-Peter Walther entwickelt hatte.

Die Stadt will mit dem Kleinspielfeld in Glehn starten und danach erst einmal die Außenanlage des Hallenbades angehen. Dass dort etwas geschehen musste, war schon seit geraumer Zeit klar, denn das Gelände liegt brach. So liefen die Planungen zur Sanierung bereits, bevor klar war, dass wieder Fördergeld kommen wird. „Wir werden ein großes Becken in T-Form mit einer Tiefe von 65 Zentimetern bis 1,30 Meter bauen, außerdem eine Rutsche, einen Wasserpilz, einen Wasserspielplatz und ein Kleinkinderbecken“, sagte Beigeordneter Georg Onkelbach. Hinzu kommen Flächen für eine Außengastronomie sowie Liegewiesen.