Ablauf für den 7. November steht fest : So verlaufen die Martinszüge in Kleinenbroich

So verlaufen die Martinszüge in Kleinenbroich

Kinder halten ihre leuchtenden Laternen in die Höhe. Foto: dpa/Felix Kästle

Kleinenbroich Gutenberg- und Maternusschule beginnen am 7. November jeweils um 17.30 Uhr ihre Fackelzüge. Zur Mantelteilung treffen sich alle im Anschluss beim großes Martinsfeuer auf dem Kirmesplatz.

Am 7. November wird das St.-Martins-Fest in Kleinenbroich gefeiert. Der Beginn der Fackelzüge ist um 17.30 Uhr an den Grundschulen. Das ist der geplante Verlauf.