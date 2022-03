Spendensammlung in Korschenbroich : Mehr als 300 Menschen beim GyKo-Spenden-Drive-in

Der Kofferraum vollgeladen mit alten Elektrogeräten oder Hygieneartikeln fuhren viele Menschen zum Spenden-Drive-in, den Schüler des Gymnasiums organisiert hatten. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Korschenbroich Die Schülerversammlung vom Korschenbroicher Gymnasium hatte einen Spenden-Drive-in für die Ukraine organisiert. Es kamen mehr Spendenwillige als erwartet.

Von Svenja Gelhausen

Mit so einem Andrang hatte die Schülerversammlung (SV) des Korschenbroicher Gymnasiums nicht gerechnet: Mehr als 300 Menschen konnte sie mit ihrer Spendenaktion für die Ukraine erreichen. Von zehn bis 17 Uhr waren Spendenwillige am Sonntag durch den Spenden-Drive-in an der alten Poststelle gefahren. Sie spendeten elektronische Geräte, Medikamente, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Geld.

Eine ganze Lkw-Ladung voll mit alten Elektrogeräten wird nun zusätzlich mit den Geldspenden an die Organisation „Its for kids“ gestiftet. Die kaputten Elektroartikel werden recycelt. Konserven, Babynahrung, Tierfutter, Duschgel und Medikamente leitet die Spedition Christmann an den deutsch-ukrainischen Verein De.Perspektive.Ev weiter, der die Spenden direkt den Menschen in der Ukraine zukommen lässt.

Rund 30 Schüler der SV unterstützten die Aktion teilweise den ganzen Tag über. Die Spenden wurden von ihnen entgegengenommen, sortiert, verpackt und in einen Transporter eingeräumt. Auch die beiden Lehrer, die die SV leiten, halfen eifrig mit. Jeder Spender erhielt eine gebastelte Friedenstaube als Dankeschön und Zeichen der Solidarität.

Obwohl die Spendenaktion stark beworben worden war, hatten die Schüler nicht erwartet, dass so viele Menschen ihrem Aufruf folgen würden. „Wir haben nicht mit so viel Unterstützung gerechnet“, gab Schüler Elias Venten zu.

Zu Beginn der Aktion gab es teilweise so großen Andrang, dass sich sogar Autoschlangen vor dem Drive-in bildeten. Die Idee und gesamte Organisation ging ausschließlich von den Schülern aus. Sie wollten die Situation in der Ukraine nicht länger tatenlos beobachten und hatten überlegt, wie sie mit ihren begrenzten Möglichkeiten helfen könnten. Sie nahmen Kontakt zu Hilfsorganisationen auf und planten die Transportmöglichkeiten.