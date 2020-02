Spaß in Glehn : 40 Schüler kicken beim Futsal-Turnier

Glehn O’Brian und Mungunkhuleg siegen mit der Idealpunktzahl. Im Mittelpunkt stand der Spaß am Spiel.

„Heute geht es einen Tag lang nur um die Kinder. Egal, ob Mädchen oder Junge, ob talentiert oder noch nicht, ob im Fußballverein oder nicht: Jeder Kicker ist während des gesamten Turniers unser Held und bekommt am Ende eine Medaille“, hatte Glehns neuer Jugendleiter Sebastian Patzel bereits im Vorfeld berichtet. Die beiden Freiwilligendienstleistenden des SVG, Birte Broszeit und Jan Saul, hatten für den Cup die Organisation übernommen. Der Wettbewerb entstand vor zwölf Jahren als Auftakt einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein. Krankheitsbedingt mussten die FSJler dann doch einige Absagen am Spieltag verkraften, trotzdem nahmen 40 Kinder aus allen vier Klassenstufen am Spiel mit dem sprungreduzierten Hallenball teil. Im Anschluss an die Wettbewerbe nahmen David Wallen und Viviana Elste aus dem Vorstand des Fördervereines die Ehrungen vor.