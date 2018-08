Sommerrezept: Ziegenkäse ganz speziell

Das Sommerrezept aus der Gasstätte Vennen in Liedberg. Geschaffen haben das Birgit Vennen und Daniel Altenberg. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Liedberg Für die heiße Zeit empfehlen Birgit Vennen und Schwiegersohn Daniel Altenberg ein Salatbouquet mit Pumpernickel.

In der Küche sind Birgit Vennen und Daniel Altenberg ein gut eingespieltes Team. Da arbeiten Schwiegermutter und Schwiegersohn nicht nur bei der Speisenzubereitung Hand in Hand. Sie spielen sich ebenso bei den Rezepten die kulinarischen Bälle gerne zu, so auch beim gemeinschaftlich kreierten Ziegenkäse „Spezial“. „Das Gericht ist der Sommerrenner. Es muss ja nicht immer Fleisch sein. Auch bei den Vegetariern ist es sehr beliebt“, sagt Vennen. Sie verrät den RP-Lesern das Sommerrezept zum Nachmachen: