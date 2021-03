Landesweiter Warntag : So lief der Sirenenprobealarm in Korschenbroich

Korschenbroich Beim landesweiten Alarmwarntag am Donnerstag um Punkt 11 Uhr habe in Korschenbroich alles so funktioniert wie es sollte, sagte Frank Baum, Feuerwehrchef in Korschenbroich auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Ablauf der Sirenen zur Warnung und Entwarnung sei wie geplant erfolgt.

