Serie Mein Korschenbroich : Sinnstiftende Heimat im Doppeldorf

Vor dem Schild, das den Namen des Doppeldorfes zeigt, sitzen der Stadtverordnete Hubert Indenhuck, Theo Esser und Andreas Humpesch. Sie kennen sich in Steinforth-Rubbelrath bestens aus. Foto: Denise Brenneis

Steinforth-Rubbelrath Steinforth-Rubbelrath hat mit der Sebastianus-Bruderschaft eine Basis für eine funktionierende Dorfgemeinschaft.

Abseits der großen Geschichte hat Steinforth-Rubbelrath nie gelegen. Die Römer bauten dort eine mit Steinen gesicherte Furth durch den Kommerbach. Daraus entwickelte sich der Name Steinforth. Mit einer Rhodung im Mittelalter, wohl durch die Ritter von Liedberg, tritt 1435 erstmals der Name Robbelray ins Licht, aus dem später Rubbelrath entstand. Beide Dörfer gehören seit 1975 zur Stadt Korschenbroich. Sie liegen an der Grenze der Stadt im Schatten von Schloss Dyck. Von Römern und Rittern können Andreas Humpesch und Theo Esser viel erzählen, mehr aber noch von der Geschichte, die sie selbst als Einwohner der Dörfer erlebt haben.

„Theo und ich erleben unser Dorf positiv, weil unsere Jugend sehr gut mit eingespannt ist,“ sagt Andreas Humpesch. Die Sebastianus-Bruderschaft halte Jung und Alt zusammen. Dass es überhaupt noch eine Kirche und die Alte Schule gibt, ist Esser und Humpesch zu verdanken. Denn beide Gebäude sollten verkauft werden. Dabei hatte Steinforth-Rubbelrath bis 1923 keinen eigenen Kirchenraum. „Wir gehörten vor 1975 politisch zur Gemeinde Liedberg und vom Glauben her zur Pfarre Glehn“, sagt Andreas Humpesch. Nachdem in Glehn 1876 die neue Kirche eingeweiht wurde, war es für ältere Menschen schwierig, zu Fuß zu den Gottesdiensten nach Glehn zu kommen. So wurde in Steinforth-Rubbelrath eine eigene Kapelle gebaut. Nach Feuchtigkeits- und Kriegsschäden wurde die Kirche in den 1960er Jahren abgerissen. Für einen Neubau gab es kein Geld vom Erzbistum Köln, aber das Bistum hatte zehn Fertigbau-Kirchen im Fundus. Eine davon wurde in Steinforth-Rubbelrath aufgebaut und 1967 eingeweiht. Sie ist dem Heiligen Josef gewidmet.Gegenüber erinnert ein Ehrenmal an die Toten des Zweiten Weltkriegs.

Info Mit kölschem Dialekt im Erzbistum Köln Steinfort-Rubbelrath gehört zum Erzbistum Köln. Rechts und links der beiden Dörfer liegt das Bistum Aachen mit Liedberg und Schloss Dyck. Der Dialekt weist einen kölnischen Einfluss auf, denn die beiden Dörfer liegen südlich der Benrather Sprachlinie, die nur wenige Kilometer nördlich von Steinforth-Rubbelrath verläuft.

Eine eigene Schule gab es seit 1849. Sie bestand bis 1975. Dann mietete die Sebastianus-Bruderschaft das Gebäude an und schuf ein Begegnungszentrum mit vielen Veranstaltungen, die beide Dörfer zusammenhalten: Senioren-Kaffee, Dämmerschoppen, Übungsabende des Kirchen- und Männerchores, Neujahrshexen, Königsresidenz, Versammlungen, Ort für Kindstaufen, Kommunion und Geburtstagsfeste.