Korschenbroich: Schützenfest mit jüngstem König

Korschenbroich Die St. Sebastianus Bruderschaft Steinforth-Rubbelrath lädt ein.

Der Jungkönig heißt Florian Sagebiel, ist 21 Jahre alt und seit 2002 aktives Mitglied in der Bruderschaft im Jägerzug Steefeder Jäger. Zusammen mit seinen Ministern, Felix Wildschütz und Andreas Daumen, freut er sich auf das Schützenfest. Los geht es Freitag um 18 Uhr mit dem Maisetzen. Am Samstag findet um 18.15 Uhr der Festgottesdienst statt. Sonntag steht um 16 Uhr die Parade an. Um 19.30 Uhr werden die Jubilare geehrt. Am Montag beginnt um 11 Uhr der Klompenball und um 17.15 Uhr die Parade. Der Königsehrenabend steht um 20 Uhr auf dem Programm. Die Parade am Dienstag beginnt um 18.15 Uhr.