Korschenbroich Das Schützenfest war trotz gestiegener Bierpreise gut besucht. Ob es einen Schützenkönig geben wird, steht allerdings noch nicht fest.

Sowohl das Zelt, als auch der Festplatz waren sehr gut besucht. Dass der Bierpreis im Vergleich zum letzten Schützenfest von 1,80 auf 2,10 Euro gestiegen ist, schien Niemanden zu stören. Eine neue Teerdecke auf dem Festplatz soll nasse Füße verhindern auf dem Weg ins Zelt oder zu einer der Buden. Ob sich die Investition gelohnt hat, konnte nicht festgestellt werden, da es ja nicht regnete. „Die Abläufe nach der pandemiebedingten Zwangspause sind nicht so präsent“, sagte Pressewart Axel Molitor. Vorstandsmitglieder waren deshalb mit einem „Leitfaden“ ausgestattet worden. Immerhin ist das kleine Regiment nicht noch kleiner geworden. Dazu hat der neue Zug „Striithahne“ beigetragen, dessen Mitglieder dem Namen in keiner Weise gerecht wurden, weil sie völlig friedlich feierten. Am Montag stand traditionsgemäß der Klompenball nach der Messe im Mittelpunkt, dazu spielte Teamwork auf. Am heutigen Dienstag gibt es einen ganz neuen Tagesordnungspunkt: Ab 12.45 Uhr wird erstmals der König der Zugkönige ermittelt.