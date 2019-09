Brauchtum in Korschenbroich : Großer Goldener Stern der Schützen für Horst Thoren

Korschenbroich Seltene Auszeichnung des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften.

Thoren, der schon mit 19 Jahren Verantwortung im Vorstand in Korschenbroich übernahm, verstehe es, so Vogt, die Bruderschaften in Stadt und Land zu motivieren. Er stoße Projekte für Kinder und im Sozialen an und entwickele damit Tradition weiter. Die europäische Idee habe der Jurist und Journalist, der auch Vizepräsident der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen ist, verinnerlicht. Er sehe im Brauchtum die friedensstiftende Kraft, die mit Freude in Gemeinschaft und durch Hilfe in Not das Miteinander fördert.