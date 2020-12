Runder Geburtstag in Korschenbroich : Ein „Stehaufmännchen“ wird 90 Jahre alt und ist noch topfit

Korschenbroich Die Korschenbroicherin Elsbeth Segbert wollte ihren Geburtstag eigentlich groß feiern. Doch wegen der Corona-Pandemie musste das Fest ausfallen. Ihre Familie ließ ihr dennoch viele Grüße zukommen.

Geboren wurde sie in Vreden im Münsterland. Ihren späteren Mann lernte sie gleich in der Nachbarschaft kennen. Das Paar heiratete 1955 in Vreden, im selben Jahr zogen die frisch Vermählten nach Mülheim an der Ruhr . Er hatte dort eine Anstellung als Maschinenbauingenieur gefunden. 1960 kamen die Segberts dann nach Korschenbroich. Mittlerweile war die Jubilarin Mutter eines Sohnes geworden, ein zweiter Sohn sollte zwei Jahre später folgen. Ihre Arbeit bei der Sparkasse hatte Elsbeth Segbert längst aufgegeben, ihr schon vor Jahren verstorbener Mann arbeitete bei Sempell.

Wie fit die 90-Jährige noch ist, erkennt man daran, dass sie noch alleine lebt und sich selbst versorgt. Um ihre Mutter nicht einer Ansteckungsgefahr auszusetzen, erledigen in Corona-Zeiten ihre beiden Söhne die Einkäufe. Einer von ihnen wohnt in Korschenbroich, der andere in Lüttenglehn. Einmal pro Woche geht Elsbeth Segbert zu Fuß zum Friedhof in Pesch ans Grab ihres Mannes. Den Rollator nutzt sie hauptsächlich als mobile Sitzgelegenheit, um zwischendurch mal eine Verschnaufpause einlegen zu können. Ihre Söhne bezeichnen ihre Mutter als „Stehaufmännchen“, als eine Person, die sich nicht so schnell unterkriegen lässt. Erst vor wenigen Jahren hat sie das Fahrradfahren aufgegeben. Elsbeth Segbert hat einen großen Bekanntenkreis und eine große Familie, die im Kern aus den beiden 63 und 58 Jahre alten Söhnen mit ihren Familien besteht. Die Altersjubilarin ist sechsfache Großmutter und vor drei Jahren wurde sie Urgroßmutter. Gerne hätte sie jetzt ihre Verwandtschaft aus dem Münsterland wiedergesehen. Ein kleiner Trost: Die Verwandten aus ihrer Heimat haben sie nicht vergessen, wie die vielen Geburtstagsgrüße beweisen.