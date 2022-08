Unfall in Korschenbroich : Autofahrer wurde schwer verletzt

Korschenbroich Auf der L 361 bei Korschenbroich sind ein Lkw und ein Auto kollidiert. Der 81-jährige Fahrer des Kleinwagens wurde dabei schwer verletzt.

Am Mittwoch, 3. August, befuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer gegen 14.20 Uhr in Lüttenglehn die Landstraße 361 in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte er die rote Ampel im dortigen Kreuzungsbereich der L361/Hauptstraße zu spät und konnte trotz eines Bremsmanövers einen Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Opel Corsa eines 81-Jährigen nicht mehr verhindern. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.