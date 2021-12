Berufungsverhandlung am Landgericht : Randale beim Kinderarzt in Korschenbroich - Rentner soll 3000 Euro zahlen

Am 13. Dezember wird das Verfahren fortgesetzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Korschenbroich/Neuss Nach einem Streit in einer Kinderarzt-Praxis in Korschenbroich soll ein Rentner aus Neuss jetzt 3000 Euro Geldstrafe zahlen. Das Amtsgericht Neuss hatte den Mann in erster Instanz wegen Körperverletzung verurteilt. Doch der Rentner legte Berufung ein.