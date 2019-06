Prozess gegen Korschenbroicher : Bußgeld für Metzgermeister wegen Geflügel-Mortadella

Der Schriftzug „Landgericht und Amtsgericht Düsseldorf“ hängt an der Fassade des Landgerichts an der Werdener Straße (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/Korschenbroich Welche Nährwerte die Geflügel-Mortadella eines Korschenbroicher Metzgermeisters enthält - das war einer Amtsrichterin in Düsseldorf am Mittwoch keineswegs wurscht.

Die Richterin verwies darauf, dass EU-Vorschriften nicht erst ab einer bestimmten Firmengröße gelten, sondern für alle Betriebe – also auch für die Metzgerei des 79-Jährigen. Der blieb aber dabei, dass ein Bußgeld „falsch und nicht üblich“ sei: „Auf die Kosten“, betonte er, „kommt es mir nicht an, sondern aufs Prinzip.“ Also beantragte er direkt nach der Verurteilung zu 100 Euro Buße die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Er will nun seinen Fall bis vor das Oberlandesgericht (OLG) bringen.