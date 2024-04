Rhönradturnerinnen aus Liedberg Starkes Debüt mit vielen Podestplätzen

Patrizia Nowakowski und Lina Binnebößel konnten sich in der Altersklasse 13/14 einmal mehr sehr gut behaupten und belegten den Silber- und den Bronzerang im Geradeturnen. Marit Braukmann wurde Zehnte. Patrizia Nowakowski startete auch im Sprung und erreichte mit Platz drei abermals einen Platz auf dem Siegerpodest. Lina Binnebößel wurde in der Spirale als beste Deutsche Fünfte. Elin Amen und Clara Wessel starteten bei den jüngeren Turnerinnen der Altersklasse 11/12 und verbesserten sich mit zwei durchgeturnten Übungen gegenüber dem vergangenen Wettkampf deutlich. Letizia Lorenz ging bei den Erwachsenen in der Altersklasse 19+ ans Gerät. Sie musste nach einer kurzen Unaufmerksamkeit improvisieren und dadurch Schwierigkeitselemente weglassen. Da sie trotzdem ihre Übung sauber beendete, reichte es am Ende mit Platz neun für eine Top-Ten-Platzierung. In der Spirale erreichte sie Rang fünf.