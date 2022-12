Gute Feen in Korschenbroich Die „Guten Feen“ der Niederrhein Klinik

Viele Patienten meldeten zurück, dass die Ehrenamtlerinnen ihnen eine große Stütze waren – insbesondere seelisch. So ist Magdalena Poth eine Patientin besonders in Erinnerung geblieben: Die 86-Jährige war wegen ihrer Krebserkrankung in der Niederrhein Klinik. Kurz zuvor war deren Mann gestorben. „Sie kam hier an und war völlig aufgelöst, weinte viel.“ Dann sei Reden und Zuhören die vorrangige Aufgabe der Ehrenamtlerinnen. „In einer Woche lerne ich bis zu zehn Patienten, zum Teil mit schicksalhaften Hintergrundgeschichten kennen“, sagt Poth.