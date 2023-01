Alte Schule gut besucht So viele Besucher beim Neujahrshexen wie vor Corona

Steinforth-Rubbelrath · So viele Menschen wie vor Corona kamen zum Neujahrshexen, zu dem die St. Sebastianer Brunderschaft in die Alte Schule in Steinforth-Rubbelrath eingeladen hatte. Wie die Stimmung war und welche Gewinne verlost wurden.

02.01.2023, 13:23 Uhr

Knapp 80 Personen kamen zum Neujahrshexen in Steinforth-Rubbelrath, zu dem Präsident Peter-Josef Schepers und Brudermeister Ralf Heitmann geladen hatten. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Von Rudolf Barnholt