Korschenbroich: Neue Fahrgeschäfte und ein Königstanz

Korschenbroich Zwei neue Karussells sorgen für Attraktionen. Preisauschreiben für fleißige Fotografen beim Fest.

In diesem Jahr haben sie zwei Neuheiten bestellt, die in der Stadt zu den Attraktionen zählen dürften. Das eine der Fahrgeschäfte trägt die Überschrift "Viva Cuba......endlich Urlaub." Dort geht es auf vier Etagen und fünf Ebenen um insgesamt 39 Spiele. Ein Wasserparcour, die extra hohe Kirchturmrutsche, der Marktplatz mit Brunnen, drei rollende Tonnen - eine davon einzigartig groß. Eine sehr aufwendige, voll thematisierte Dekoration und viele - auch nach außen wirkende Effekte - machen "Viva Cuba" zum Blickfang in Korschenbroich. Die zweite neue Attraktion hat den Titel "Break Dance No. 2". Dabei geht es um schnelle Rotation im XXL Format. Diese XXL Variante des Karussell- Klassikers mit der extra großen Plattform, auf der sich fünf Drehkreuze mit den Gondeln drehen - wurde weltweit nur vier Mal gebaut.

Der Break Dance richtet sich vor allem an die Jugendlichen, die den Kirmesplatz in Korschenbroich besuchen. "Die neueste Licht- und Soundtechnik wird garantiert", verspricht der Veranstalter.

Das große Fest beginnt am Samstag mit der traditionellen Maienfahrt, die sich ab 14 Uhr auf den Weg macht. Doch der eigentliche Start ins Festgeschehen erfolgt um 18 Uhr, wenn Bürgermeister Marc Venten das erste Faß ansticht. Dann sind alle gespannt, ob er es seinen Kollegen in den Großstädten gleich tun kann. Der bekannteste Fassanstich erfolgt beim Oktoberfest in München. Wenn das Fest dann gestartet ist, hat die Junggesellen-Bruderschaft alle Besucher aufgefordert, Fotos zu machen, denn Facebook soll Unges Pengste in Bildern zeigen. Eingesammelt werden die Bilder elektronisch (#pengste2018), sortiert und in das Netz gebracht. Die besten, originellsten, schönsten Fotos vom Fest sollen prämiert werden. Wer den ersten Platz schafft bekommt einen Tanz mit dem aktuellen Junggesellen-König Hans Kießbauer oder mit seiner Königin Julia.