Fußweg in Glehn : Ein Fußweg voller Brennnesseln

Glehn Naturschutzwart Walter Brockers und weitere Glehner Bürger beklagen den schlechten Zustand des Gehweges vom Kirmesplatz in Richtung Nikolauskloster. Die Stadt Korschenbroich sagt, sie komme mit der Grünpflege nicht nach.

Walter Brockers ist seit 34 Jahren ehrenamtlich Naturschutzwart beim Rhein-Kreis Neuss: Die bis zu zwei Meter hohen Brennnesseln rechts und links entlang des Fahrrad- und Fußweges zwischen dem Glehner Kirmesplatz und dem Nikolauskloster bringen ihn jetzt in Rage. Brockers schimpft: „Erst vor zwei Jahren ist der Weg im Bereich Kirmesplatz bis Schulstraße wunderschön eingerichtet und gefeiert worden.“ Brockers denkt, dass man inzwischen wohl vergessen hat, dass es diesen Weg durch die grüne Natur gibt, denn der Weg ist zugewachsen. Der 77-Jährige erklärt: „Ein unhaltbarer Zustand besonders bei Regen. Außerdem hängen Äste gefährlich über dem Weg.“ In diesem Jahr sei so gut wie nichts daran gemacht worden – die Brennnesseln rechts und links seien in einigen Wegabschnitten fast zwei Meter hoch. „Fahrradfahrer kommen da kaum durch, und Kinder zu Fuß oder auf dem Fahrrad verbrennen sich, von den Kleinen im Kinder- Sportwagen ganz zu schweigen“, sagt Brockers.