Narrensitzungen im Kleinenbroicher Zelt

Kleinenbroich (NGZ) Ein höchst närrisches Wochenende steht in Kleinenbroich im Januar 2019 auf dem Programm.

Um 12.30 Uhr startet am 12. Januar im Festzelt auf dem Kirmesplatz an der Matthiasstraße eine Herrensitzung. Sie wird zum 21. Mal angeboten und gehört daher zum festen Bestandteil des Kleinenbroicher Karnevals. Veranstalter sind Festwirt Bienefeld, Die Kleinenbroicher und das Bundesschützenmusikkorps. Sie zeichnen ebenfalls verantwortlich, wenn an gleicher Stätte am darauffolgenden Sonntag, 13. Januar, um 12.30 Uhr die fünfte Mädchensitzung beginnt. Karten für beide Veranstaltungen gibt es bereits am 4. November, 12.30 bis 13.30 Uhr, im Hotel-Restaurant Bienefeld, Im Kamp 5. Wenn an diesem Tag nicht alle Karten verkauft werden können, werden Restkarten ab dem 6. November im Gemüseladen Danners an der Hochstraße 35 zu haben sein.