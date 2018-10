Nach Abriss vom Gasthof Deuss in Korschenbroich entstehen Mietwohnungen

Pesch Wo einst der Gasthof Deuss stand, wird kräftig gebaut. Im nächsten Jahr sollen 21 Mietwohnungen und ein Restaurant fertig sein. Auch eine kleine Kneipe mit Dorfcharakter soll in den Neubau integriert werden.

Die Pescher legen großen Wert darauf, dass der Platanengarten erhalten bleibt und dass es auf dem Areal auch künftig eine Kneipe geben wird, wo man sich auf ein, zwei Bier an der Theke treffen kann. Für sie hat Joachim Hein gute Nachrichten. „Die Platanen sind in Abstimmung mit Theo Verjans vom Umweltamt der Stadt Korschenbroich mit Holz gegen mögliche Beschädigungen geschützt und während des heißen Sommers immer mit frischem Wasser versorgt worden“, erklärt der Architekt. Diese Bäume seien ein Pfund, mit dem der spätere Gastronom wuchern kann. „Winfrid Stoffel ist immer sauer, wenn ihm unterstellt wird, ihm läge nicht viel an den Platanen, er werde sie abholzen lassen“, sagt Joachim Hein. Und das mit dem Bierchen dürfte auch kein frommer Wunsch bleiben. Es wird an der Pescher Straße, direkt neben dem Saal, einen zentralen Eingang geben – rechts geht’s dann in das neue Restaurant, links in den Saal, der umfassend saniert und umgestaltet wird. „Dort wird es eine Theke geben, wie man sie aus Dorfkneipen her kennt“, sagt der Architekt. Zum Platanengarten hin wird der Saal großzügig verglast. Insgesamt werden für die Gastronomie im Pescher Hof inklusive Nebenflächen rund 500 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Einiges, was geplant war, musste im Laufe des Planungsprozesses geändert werden. So war es unter wirtschaftlichem Aspekt nicht möglich, das Fachwerkgebäude, wo früher die Gaststätte Deuss war, zu erhalten. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde auch das Ziel, ein Hotel zu errichten, aufgegeben. Kleinere Änderungen fließen laufend in die Planungen ein. So wurde vor wenigen Tagen entschieden, dass sich der Klinker des Neubaus farblich von den noch zu überarbeitenden Klinkern des Saals unterscheiden dürfen. Die Begründung: „Man darf schon sehen, was alt ist und was neu.“ Bei einer Fahrt zu seiner in Berlin lebenden Tochter war Joachim Hein die Idee gekommen, wie Wohnen und Gastronomie unter einen Hut gebracht werden können. Statt einer Lärmschutzwand fahren die Besucher der Kneipe beziehungsweise des Restaurants von der Kleinenbroicher Straße aus in den neu zu errichtenden Komplex – dort können sie, praktisch im Erdgeschoss des Hauses parken und raus geht’s auf der Pescher Straße.