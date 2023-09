Kultur in Korschenbroich Musikschul-Chef stimmt neue Klänge an

Korschenbroich · Dominik Oppel hat in den vergangenen Monaten bereits erste Projekte erfolgreich umgesetzt. Wie er junge Talente fördern will und warum ihm „Neue Musik“ so wichtig ist.

29.09.2023, 04:50 Uhr

Dominik Oppel will als Bezirksleiter der Korschenbroicher Musikschule mehr Kinder und Jugendliche für Musik begeistern. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Angela Wilms-Adrians

Ende Januar begeisterte das Ensemble für „Neue Musik“ beim Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ in der Aula mit der Uraufführung von Theodor Pauß´ Komposition „Landscapes“. Dominik Oppel hatte das achtköpfige Ensemble betreut und auch die Idee zum Auftragswerk gehabt. Die Besetzung besteht nicht mehr, ein Teil der jungen Musiker entschied sich nach dem Abitur für einen Auslandsaufenthalt. Doch das Klangerlebnis ist erhalten. Zu den jüngsten Projekten, die Oppel als neuer Bezirksleiter der Musikschule Korschenbroich umsetzte, zählt die Audio-Musikaufnahme mit dem Ensemble für den Youtube-Kanal.