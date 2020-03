In Corona-Zeiten : Musikalisch Solidarität mit Helfern zeigen

Jüchen Menschen, die sich jetzt an die Auflagen halten, um die Ansteckung mit dem Coronavirus für sich und andere zu vermeiden, können diese Zeit der Entschleunigung auch kreativ nutzen. Jetzt ist viel Zeit um mehr zu lesen, zu malen oder zu musizieren, aber eben auch für Aktionen der Solidarität.

Per Facebook bereits verbreitet und verabredet, sollen am Sonntag, ab 18 Uhr, möglichst viele Menschen am geöffneten Fenster oder auf dem Balkon singen oder ein Instrument spielen. Natürlich können auch „Nichtmusiker“ mitmachen und nach draußen lauschen, ob aus ihrer Nachbarschaft Gesang oder Musizieren zu hören sein wird. Dabei spielt es keine Rolle, wie gut oder schlecht jemand singt oder musiziert. Wichtig sind der gemeinsame Dank an alle medizinischen Kräfte und ein möglichst weithin hörbares Zeichen der Solidarität.