Korschenbroich: Musik und Tanzvergnügen bei Unges Pengste

Korschenbroich Fünf Tage Live-Musik bieten die Korschenbroicher Bruderschaften zu Unges Pengste im Festzelt am Matthias-Hoeren-Platz. Öffentlich gefeiert wird von Pfingstsamstag, 19. Mai, bis Pfingstmittwoch, 23. Mai. Und für die Kult-Partys am Pfingstsamstag und Pfingstsonntag wurden wieder zwei bekannte Cover-Bands der Region verpflichtet: "Mrs. Brightside" und "Wallstreet".

Pfingstsonntag, 20 Uhr, gehört das Korschenbroicher Festzelt "Wallstreet". Die Band erreicht mit ihrer sympathischen und authentischen Art ein sehr breit gefächertes Publikum, richtet sich an "feierwütige" junge Leute ebenso wie an Festgäste in Galastimmung. Programm und Show werden nach Wunsch variiert. Beim Königsball am Pfingstmontag und beim Schützenball am Pfingstdienstag unterhält "Schroeder", beim Abschlussabend und Königsball am Pfingstmittwoch spielen "Die Kleinenbroicher" auf. Tickets gibt es auch Online unter www.unges-pengste.de