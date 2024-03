Musical am Gymnasium Korschenbroich Schüler spielen sich mit „Kein Maskenball“ in die Herzen der Zuschauer

Nun schloss ein neues Musical-Team temperamentvoll mit Witz und Spielfreude an die 35-jähige Musical-Tradition der Schule an. Dafür hatte Orchesterleiterin Katharina Frontczak das Textbuch zu „Kein Maskenball“ geschrieben. Die Handlung um eine illustre Gesellschaft im Hotel und ein gestohlenes Collier rankt sich entlang einer Auswahl der in 35 Jahren an der Schule aufgeführten Musicals. Unter der Gemeinschaftsregie von Isabelle Frank, Frontczak und Sarah Wolf gelang an vier Abenden eine hinreißende Inszenierung mit vielen witzig und liebevoll eingestreuten Details.