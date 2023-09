Kinderbetreuung in Korschenbroich Waldgruppe „Die Füchse“ feiert Jubiläum

Sich in der freien Natur bewegen, Tiere und Pflanzen entdecken, aus Naturmaterial Spielzeug basteln – das können die Kinder in Korschenbroichs Waldgruppe täglich erleben. 1998, also vor 25 Jahren, wurde die Gruppe von Monika Fortenbacher unter dem Namen „Die Waldkäfer“ gegründet. Seitdem treffen sich 20 Kinder bei jedem Wetter am Blockhaus Fuchshütte, um in der Natur zu spielen und von ihr zu lernen. Vor zwölf Jahren wurde die Waldgruppe, die jetzt „Die Füchse“ heißt, dem Familienzentrum am Sportplatz angegliedert. Das Jubiläum wurde am Wochenende gefeiert – natürlich im Freien, wie sich das für eine Waldgruppe gehört.