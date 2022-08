Lesung in Korschenbroich : „Der Tallinn-Twist“ lässt Krimiherzen höher schlagen

Lesung in Korschenbroich

Korschenbroich Im Pfarrheim St. Andreas las das Autorenduo „Hoeps und Toes“ aus seinem jüngsten Buch. Der Thriller wurde nur eine Woche vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine veröffentlicht und ist hochaktuell.

Wer die „Tatort“-Sommerpause stilecht überbrücken und seinem Krimiherz dennoch nicht die totale Abstinenz abverlangen wollte, für den war die Lesung des Buches „Der Tallinn-Twist“ im Pfarrheim St. Andreas in Korschenbroich genau das richtige. Zum nun bereits dritten Mal war das Krimi-Autorenduo „Hoeps und Toes“ in Korschenbroich zu Besuch.

Seit 16 Jahren schreiben der Krefelder Thomas Hoeps und der Arnheimer Jac Toes nun bereits zusammen. In dieser langen Zeit sind ganze fünf Romane und dutzende Geschichten entstanden. Dafür braucht es nicht nur das richtige Gespür für die passenden Geschichten, sondern auch eine gehörige Portion Harmonie – und die konnte man bei der vergangenen Lesung zwischen den beiden Männern deutlich spüren.

Hoeps und Toes nahmen die Zuhörer mit auf eine ernste und gleichermaßen humorvolle Reise in den Alltag von Kommissarin Marie Vos. Ihre süffige Art zu lesen, ja fast schon zu performen, nahm dem brisanten Stoff seine Schärfe, ließ die Thematik aber trotzdem nicht lächerlich erscheinen. Quasi die perfekte, goldene Mitte, die man sich in Krimis gerne häufiger wünscht.

In „Der Tallin-Twist“ geht es um Korruption und Betrug, um Spionage in der hart umkämpften Wasserwirtschaft – und das auf höchster politischer Ebene. Für die junge Kommissarin Marie Vos, die ganz frisch bei einer Anti-Betrugseinheit in Brüssel arbeitet und für ihre Ermittlungen undercover ins estnische Tallinn reist, ein wirklich harter Job mit vielen Herausforderungen.