Konzert in Mönchengladbach Frauenpower am Cello und am Pult

In den Konzerten am Mittwoch, 10. April, um 20 Uhr im Konzertsaal des Theaters und am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Halle leitet Zoi Tsokanou die Niederrheinischen Sinfoniker. Von 2017 bis 2023 war sie Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Thessaloniki State Symphony Orchestra, in der aktuellen Spielzeit debütiert sie unter anderem beim Orchestre de la Suisse Romande und am Covent Garden in London. Solistin des Abends ist die Cellistin Anastasia Kobekina, Preisträgerin bei wichtigen Wettbewerben wie Tschaikowsky (St. Petersburg) und Enescu (Bukarest), die für ihre atemberaubende Musikalität und Spieltechnik sowie außerordentliche Vielseitigkeit bekannt ist.