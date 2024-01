Verdi ruft zum Protest auf Busfahrerstreik der NEW trifft auch Korschenbroich

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag, 2. Februar, in Mönchengladbach und Umgebung zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die NEW mobil und aktiv Mönchengladbach geht davon aus, dass der Linienverkehr am kommenden Freitag wahrscheinlich vollständig ausfällt, so die NEW in einer Mitteilung. Davon ist auch der Linienverkehr in Korschenbroich betroffen: Die Linien 016, 021, 029, 032, 034 fahren nach Aussage der NEW nicht. Zur Linie 031 machte die NEW keine eindeutige Angabe.