Kriminalität in Korschenbroich Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem einer Messerstecherei

Nach einer Messerstecherei am Donnerstag, 7. September, vor einer kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Straße „Am Waldfriedhof“ in Korschenbroich fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen. Wie zudem bekannt wurde, verletzte der Mann einen 42-jährigen Hausmeister gegen 8.05 Uhr mit mehreren Messerstichen schwer. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.