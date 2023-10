Übersicht Die Martinszüge 2023 in Korschenbroich

12. November

Traditionell ist die Gesellschaft Heckenröschen für den Martinszug in Pesch zuständig. Der Martinszug findet am 12. November 2023 statt. Treffpunkt ist am Kirmesplatz an der Krampe Dämm, wo der Zug auch enden wird. Um 17.30 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung, anschließend findet die Mantelteilung statt.Die Ausgabe der Tüten wird im Anschluss an die Mantelteilung in der Kirche St. Marien Pesch erfolgen. Nach dem Umzug gibt es im Pfarrheim ein Zusammentreffen bei Kinderpunsch, Glühwein und einem kleinen Snack.