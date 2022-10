3. November

Der Heimatverein Kleinenbroich organisiert wie gewohnt Martinsumzug. Dieser findet bereits am 3. November statt. Wie bereits im vergangenen Jahr werden die beiden Grundschulen nacheinander zum Kirmesplatz ziehen. Der Fackelzug der Maternus-Schule beginnt um 17.30 Uhr, der Fackelzug der Gutenberg-Schule setzt sich um 18 Uhr in Bewegung. Zurück an der Schule bekommen Schüler in ihrer Klasse die Martinstüten. Für alle anderen Kinder bis zu 15 Jahren, gibt es die Tüten gegen Abgabe der Berechtigungskarte an den dort aufgedruckten Ausgabestellen am 3. November in der Zeit von 16 bis 19 Uhr.