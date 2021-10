4. November In diesem Jahr sollen die beiden Grundschulen in Kleinenbroich erstmals versetzt starten. Am Donnerstag, 4. November, ziehen die Kinder der Maternus-Grundschule ab 17.30 Uhr von der Straße Am Hallenbad und die Kinder der Gutenberg-Grundschule ab 18 Uhr von der Dionysiusstraße zum Kirmesplatz.

In der Grundschule Herrenshoff beginnt der St.-Martins-Tag mit einem Schulgottesdienst. Der Umzug führt am Donnerstag, 4. November, ab 17.30 Uhr von der Schaffenbergstraße über die Johannes-Huppertz-Straße, Tulpen-, Rosen- und Veilchenweg, Myllendonker Straße sowie Am Graben zurück zur Schaffenbergstraße.