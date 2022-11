Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen Brief mit gelbem Pulver löst Großeinsatz in Korschenbroich aus

Ursache war ein Brief, der einer Familie aus Glehn zugestellt worden war und ein unbekanntes gelbes Pulver enthielt. Wie Korschenbroichs Feuerwehrchef Frank Baum am Donnerstagabend gegenüber unserer Redaktion erklärte, war der Brief an die Partei „Die Basis“ in Berlin adressiert. „Da der Brief nicht zugestellt werden konnte, ging er wieder zurück“, sagte Baum. Als Absender war ebendiese Familie aus Glehn angegeben. „Allerdings mit falschem Namen, die Anschrift war jedoch korrekt“, so Baum.