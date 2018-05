Korschenbroich : Lions Club startet eine Rallye für den guten Zweck

Korschenbroich Am Samstag, 26. Mai, geht die Martinus-Rallye des Lions Clubs Kaarst-Büttgen-Korschenbroich zum fünften Mal an den Start. Die ersten Wagen starten ab neun Uhr am Dycker Weinhaus in Jüchen, und der Zieleinlauf erfolgt gegen 16 Uhr am Haus der Jugend Bebop in Kaarst. In der Zwischenzeit gilt es, eine Strecke von rund 100 Kilometern zurückzulegen, Aufgaben zu lösen und Geschicklichkeitsübungen zu absolvieren. Wohin die Ausfahrt führt, gibt Organisator und Lions-Mitglied Tilo Voigthaus nicht preis: Die Route müssen die Teilnehmer anhand eines Bordbuchs und verschlüsselter Hinweise ermitteln.

Einen Oldtimer braucht man nicht, um teilzunehmen. Wer mitfahren möchte, kann auch auf sein Lieblingsauto ausweichen. Die Erlöse der Rallye kommen Integrationsprojekten in Korschenbroich und Kaarst zugute. Anmeldungen sind noch kurzfristig per Mail möglich an info@lions-kbk.de.

(drlp)