Unglück in Liedberg : 90 Jahre Mythos Pfadfindergrab

So sah der Grabstein in Liedberg vor der Restaurierung aus. Foto: Marc Latsch

Korschenbroich 1930 starben drei Düsseldorfer Pfadfinder bei einem Unglück in einem stillgelegten Liedberger Stollen. Zum Jahrestag lässt der Heimatverein den Grabstein restaurieren. Ein öffentliches Gedenken muss ausfallen.

Die Nachricht schaffte es damals bis auf die Titelseite der Neuss-Grevenbroicher Zeitung. „Gräßlicher Unglücksfall“, stand dort am 23. Juni 1930. „3 junge Burschen in den unterirdischen Gängen durch herabfallende Sand- und Gesteinsmassen verschüttet und erstickt. 1 Leiche geborgen.“ 90 Jahre ist das nun her. Und doch beschäftigt das Liedberger Pfandfinder-Unglück noch immer die Menschen im Ort.

„Das ist eine emotionale Geschichte“, sagt Ralf Frommen, Geschäftsführer des Heimatvereins Liedberg. Zum einen weil es Jugendliche waren, die damals so tragisch in einem stillgelegten Quarzsand-Stollen ums Leben kamen. 14- bis 16-Jährige. Zum anderen, weil das ein Jahr später eingeweihte Pfadfindergrab nahe des Schlosses für Spaziergänger ein fester Bestandteil des Liedberger Waldes geworden ist.

Das Unglück In der Nacht zum 22. Juni 1930 starben drei Jugendliche in dem Liedberger Stollen. 13 weitere Pfadfinder blieben unversehrt.

In der kommenden Woche soll der Stein wieder an seinen angestammten Platz zurückkehren. Pünktlich zum Gedenken, das wegen der Corona-Pandemie nur in einem kleinen Kreis stattfinden soll. Derzeit liegt der Stein noch bei einem Restaurator in der Eifel. Der Rest des Grabes wird mit viel Eigeneinsatz des Heimatvereins aufgehübscht. Die insgesamt rund 6000 Euro Restaurationskosten trägt der Verein selbst.