Kulturmanagement in Korschenbroich

Korschenbroich Das kulturelle Angebot gehört zu den weichen Standortfaktoren der Stadt, aber zu den ganz wichtigen. Nina Nierwetberg organisiert Veranstaltungen und kommt dabei mit „Mahlzeit - Kulturzeit“ auf ungewöhnliche Ideen.

Ein besonderes Angebot für die Zielgruppe der 10- bis 14Jährigen ist das Angebot „Kultur-Rucksack“. „Das ist ja eine schwer zu erreichende Altersgruppe.“ Damit auch sie mit Kultur in Berührung komme, biete die Stadt gemeinsam mit den Städten Kaarst und Meerbusch Workshops in den Ferien an. „Unser Angebot ist frei. Deshalb können auch Jugendliche mitmachen, deren Eltern sich so etwas nicht leisten könnten.“ Gefördert vom Land werden zwei Abschlussveranstaltungen organisiert. „Zum einen gibt es nach den Ferien am 15. September bei der VHS in Kaarst ein Sommerfest, bei dem die Jugendlichen ihre Arbeiten aus den Workshops präsentieren können.“ Zum anderen werde am 5. Oktober ein Bühnenprogramm gezeigt. „Dort treten Jugendliche auf, die ein Theaterstück oder ein Lied erarbeitet haben.“