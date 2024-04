Sommerbrauchtum Herrenshoffer Schützen starten mit Krönungsball in die Saison

Übrigens: Wem das Festzelt am Samstagabend ziemlich groß vorkam, lag nicht verkehrt: Dort soll am Dienstagabend, 30. April, ab 19 Uhr in den Mai getanzt werden. Rund 1000 Besucherinnen und Besucher passen in das Zelt, in dem dann die Band Schroeder auftritt (ab 20 Uhr). Der Eintritt kostet im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 15 Euro.