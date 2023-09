Energiesparen beim Heizen Korschenbroicher Start-up entwickelt nachhaltige Zonenheizung

Eine heimische Note kriegt das Büro von Tilman Sauter in der Produktionshalle von „fior“ durch den Prototypen für die Zonenheizung des Start-up-Unternehmens. Diese ist in einem Teppich verbaut, der an ein Thermostat gekoppelt ist. Es ist per App steuerbar. Der 39-Jährige kann so etwa einstellen, dass die Heizung um 5:30 Uhr angeht, damit sie schon warm ist, wenn er um sechs Uhr im Büro ankommt.