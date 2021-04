Korschenbroicher Virtual Fun Run und City-Lauf : Markierte Waldstrecke zum Laufen und Walken

KORSCHENBROICH Zwischen Pesch, Korschenbroich und Liedberg gibt es nun einen Rundkurs für Sportbegeisterte. Er soll auch als Vorbereitung auf den „Virtual Fun Run“ und den „City-Lauf“ dienen.

Dominik Khayat vom Sportamt der Stadt sowie Markus Bresser und Hans-Peter Walther von der City-Lauf GmbH sind überzeugt von dieser Aktion. „Alle Wege sind für das Lauftraining geeignet und so breit, dass man coronakonform mit viel Abstand laufen und Walken kann“, sagt Khayat. „Man kann an drei Punkten in die Runde einsteigen“, so Markus Bresser, „Plakate zeigen die jeweiligen Startpunkte und anschließend orientiert man sich einfach an den Pfeilen.“