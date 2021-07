Bauprojekt in Korschenbroich : In Kleinenbroich entstehen zwölf sozial geförderte Wohnungen

In Kleinenbroich entstehen zwölf sozial geförderte Wohnungen

Bauprojekt in Korschenbroich

Im März können die ersten Mieter einziehen: Zwölf sozial geförderte Wohnungen entstehen derzeit in Kleinenbroich. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Die Gesamtfläche der Wohnungen beträgt 705 Quadratmeter. Die Stadt gibt jetzt bekannt, wie weit die Arbeiten sind und wann die ersten Mieter einziehen können.

Zwölf geförderte Wohnungen mit etwa 705 Quadratmetern Gesamtfläche baut die Stadt Korschenbroich an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Kleinenbroich. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, im März werden vermutlich erste Mieter einziehen können. Das teilte die Verwaltung mit.

Der Rohbau sei im Erdgeschoss und in der ersten Etage fertiggestellt, aktuell werde in der zweiten Etage gearbeitet. Nach den Wohnraumförderungsbestimmungen werden vier Wohnungen mit jeweils einem Zimmer im ersten und zweiten Obergeschoss gebaut. Fünf Zwei-Zimmer-Wohnungen entstehen im Erdgeschoss, in der ersten und zweiten Etage sowie im Dachgeschoss. Zwei davon sind für die Rollstuhlnutzung ausgelegt.