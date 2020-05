Zwischenstand bei „Werk-Stadt“ Korschenbroich : Mobilität und Klimaschutz sind den Bürgern besonders wichtig

Korschenbroich Mehr als 400 Korschenbroicher haben bislang bei der „Werk-Stadt“ mitgemacht und wollen die Zukunft der Stadt gestalten. Im Zwischenfazit wird bereits deutlich, welche Themen dabei eine herausragende Rolle spielen.

Der Startschuss für die Online-Beteiligung erfolgte zusammen mit dem ersten Ortstermin in Kleinenbroich am 5. März. Zwei weitere Ortstermine in Glehn und Korschenbroich wurden wegen der Corona-Krise zunächst abgesagt, sollen aber nachgeholt werden. Bürger können unabhängig davon weiterhin ihre Meinung online unter www.korschenbroich.de kundtun. Bislang sprechen sich beispielsweise drei Viertel der Teilnehmer dafür aus, dass klimagerechte Aspekte in der Stadtentwicklung Priorität haben müssen. Knapp ein Drittel steht einem Zusammenwachsen der Ortsteile positiv gegenüber, diese Tendenz vertreten besonders die Korschenbroicher und Kleinenbroicher Umfrageteilnehmer.