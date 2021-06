Zwischenbilanz zum Stadtradeln in Korschenbroich : Beim Stadtradeln bislang nur Dritter

Zwischenbilanz zum Stadtradeln in Korschenbroich

KORSCHENBROICH Noch bis zum 17.Juni kann man sich unter www.stadtradeln.de/korschenbroich registrieren und Radkilometer für die eigene Stadt sammeln. Als Anreiz liegt die neue Broschüre „Radfahren im Rheinland“ an der Infotheke des Rathauses an der Sebastianusstraße 1 zur Mitnahme aus.

Wie die Stadt mitteilt, sind in diesem Jahr das Gymnasium und die Grünen in Korschenbroich sowie die „Singenden Speichen“ besonders aktiv in Bezug auf die Gesamtkilometer. Bezogen auf die Kilometer pro Kopf sind die Senioren und das „Team GanRalf“ besonders weit vorne.