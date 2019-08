Am Freitag in Gaststätte Syrtaki : Lichtblicke-Show in Korschenbroich

Am Freitag in Gaststätte Syrtaki

Korschenbroich Kommenden Freitag treten Künstler aus dem Stadtgebiet für den guten Zweck auf. Mit Spenden soll Kindern aus Korschenbroich und Umgebung geholfen werden. Organisator Michael Holm will zudem Aufklärungsarbeit für die Aktion Lichtblicke leisten.

Eventorganisator Michael Holm hat bereits zahlreiche Veranstaltungen für die Aktion Lichtblicke auf die Beine gestellt. Auf die zweite Korschenbroicher Lichtblicke-Show, die am Freitag, 9. August, in der Gaststätte Syrtaki im Haus Schellen stattfindet und die ganz gezielt Kinder und Jugendliche in Korschenbroich und Umgebung unterstützt, freut er sich nun indes besonders. „In Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt haben wir mehrere potenzielle Lichtblicke-Fälle in Korschenbroich gefunden. Das könnte die Spendenbereitschaft vielleicht nochmals erhöhen“, sagt der Korschenbroicher Veranstalter, DJ, Fotograf und Moderator.