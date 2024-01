Kleidertauschbörse in Korschenbroich Auch Karnevalskostüme und Skibekleidung können gespendet werden

Zum zweiten Mal veranstaltet die Jugendkonferenz Korschenbroich am Freitag, 19. Januar, eine Kleidertauschbörse für Jugendliche und junge Erwachsene ab zwölf bis 27 Jahren. In Kooperation mit dem Kreisjugendamt, dem Stadtjugendring, der Stadt, dem Jugendzentrum Katho St. Andy, der Caritas Neuss und vielen weiteren Kooperationspartnern können Kleidungsstücke in der Zeit von 16 Uhr bis etwa 21 Uhr im Katho St. Andy, Adolph-Kolping-Straße 2, getauscht werden.