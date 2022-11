Zusammenstoß in der Nähe von Korschenbroich : Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L31

Zusammenstoß in der Nähe von Korschenbroich

Korschenbroich Am Dienstag, 1. November, kollidierten am späten Nachmittag auf der Landstraße zwei Autofahrer. Die betreffende Kreuzung war zeitweise gesperrt.

Am Dienstag, 1. November, kam es auf der L 31 in Korschenbroich zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 62-jähriger Mönchengladbacher gegen 17.30 Uhr mit seinem VW Polo auf der L 31 Richtung Mönchengladbach .

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann an einer Kreuzung nach links in die Rheydter Straße abbiegen und stieß dabei mit einer 67-Jährigen zusammen, die mit ihrem Ford Fiesta auf der L 31 in Richtung Korschenbroich unterwegs war.