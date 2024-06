Unfall in Korschenbroich Zwei Verletzte nach Unfall in Raderbroich

Am Samstag, 8. Juni, ist es gegen 11 Uhr in Raderbroich zu einem Unfall gekommen. Wie Florian Eiköter, stellvertretender Chef der Feuerwehr Korschenbroich, auf Anfrage unserer Redaktion am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall in Raderbroich, wo sich die Straße – aus Richtung Herrenshoff kommend – verengt. Dort waren die Fahrer eines Toyota und eines Mazda zusammengestoßen.