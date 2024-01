Verkehrsunfall in Korschenbroich Zwei Verletzte nach Unfall auf der Bundesstraße 230

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 230, etwa in Höhe der Kreisstraße 8, wurden nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag, 12. Januar, gegen 16.20 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Die 29 Jahre alte Fahrerin eines Skoda hatte in Fahrtrichtung Mönchengladbach ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt. Ein 52 Jahre alter Mann, der mit seinem Mercedes in der Gegenrichtung unterwegs war, hatte deshalb bremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der nachfolgende 28 Jahre alte Fahrer eines Hyundais konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Bei dem Zusammenstoß wurden laut Polizei der Fahrer des Hyundais und sein 30 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Während Rettungskräfte den 30-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportierten, konnte der 28-Jährige später selbstständig einen Arzt aufsuchen.