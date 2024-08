Unfall in Korschenbroich Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein 81 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach und ein 48 Jahre alter Mann aus Jüchen wurden am Montag, 12. August, gegen 7 Uhr bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreuzung L 361/L 32 teilweise schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Mönchengladbacher mit seinem Kia aus Richtung Mönchengladbach gekommen und hatte beabsichtigt von der L 361 nach links auf die L 32 in Richtung Büttgen abzubiegen. Dabei übersah der Senior laut Polizei den Autofahrer aus Jüchen, der mit seinem Ford auf der L 361 aus Richtung Glehn geradeaus in Richtung Mönchengladbach unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge frontal. Der Mönchengladbacher wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, der Jüchener leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten beide Autofahrer in umliegende Krankenhäuser.