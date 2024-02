Lesungen zum Weltfrauentag „Korschenbroich liest“ gibt Frauen Stimme und Bühne

Das Duo Casper Schulz tritt am Samstag, 2. März, um 16 Uhr im Sandbauernhof in Liedberg auf. Die Musikerin Rike Casper am Keyboard und Bärbel Schulz als Sprecherin bringen in ihrem Programm „Manchmal fühle ich mich“ Musik und Poesie von Lyrikerinnen unterschiedlicher Epochen zu Gehör. Text und Musik fügen sich dabei zu einem ungewöhnlichen Klangerlebnis zusammen. Die Auswahl der Autorinnen reicht von der Romantik (Bettina von Arnim, Caroline von Günderrode) bis ins 20. Jahrhundert (Else Lasker-Schüler, Mascha Kaléko) und zu zeitgenössischer Lyrik.